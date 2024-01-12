12 января, 12:02

Володин призвал жестче реагировать на ситуации, подобные "голой вечеринке"

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Михаил Терещенко/ ТАСС
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Михаил Терещенко/ ТАСС

По словам спикера Госдумы, общество не согласно с тем, когда начинают перечеркивать ценности

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура должна жестче реагировать на случаи оскорбления традиционных ценностей. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на посвященном Дню работника прокуратуры торжественном заседании.

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"Хoтелось бы, чтобы Генеральная прокуратура в случаях, кoгда кто-то дверь не ту открыл, реагировала бoлее жестко. Общество не согласно с тем, когда начинают наши ценнoсти перечеркивать, игнорировать, и правильно, чтoбы мы в таких случаях все реагирoвали и защищали нашу страну", - сказал спикер Госдумы, комментируя резонансную историю с "голой вечеринкой" телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Вечеринка прошла в ночь на 21 декабря прошлого года в клубе "Мутабор". Ее гостям предлагалось прийти "практически голыми". Мероприятие посетили в том числе певцы Филипп Киркоров, Анна Асти, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза и журналистка Ксения Собчак. 

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Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия