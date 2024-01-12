На лекарственное обеспечение новых регионов выделили около 7 млрд рублей

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, на первичную медико-санитарную помощь выделили более 1 млрд рублей, столько же - на проекты, касающиеся лечения онкологических заболеваний

МАРИУПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Порядка 7 млрд рублей направлено на лекарственное обеспечение жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко во время поездки в Мариуполь.

"В общей сложности около 7 млрд рублей - общая сумма, которая сегодня направлена на лекарственное обеспечение", - сказал Мурашко.

Он добавил, что на первичную медико-санитарную помощь выделено более 1 млрд рублей, столько же - на проекты, касающиеся лечения онкологических заболеваний. Глава Минздрава отметил, что также для новых регионов предусмотрено финансирование программ лечения туберкулеза.