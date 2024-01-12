Удальцов не согласился с обвинением в оправдании терроризма

Следствие трактует марксизм как терроризм, подчеркнул координатор "Левого фронта"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов не согласился с выдвинутыми против него обвинениями в оправдании терроризма. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство об аресте обвиняемого.

"Те обвинения, которые предложены следствием, иначе как бредом назвать не могу. Следствие говорит, что я размещал посты в поддержку ребят из Уфы, которых арестовали якобы за терроризм. Они были участниками марксистского кружка, следствие трактует марксизм как терроризм", - сказал Удальцов в суде.

Адвокат Виолетта Волкова ранее заявляла, что в действиях ее подзащитного нет состава преступления.

Следственный комитет РФ требует отправить под стражу координатора "Левого фронта". Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 (оправдание терроризма с использованием интернета) УК РФ. По ходатайству следствия суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения.

В 2014 году Мосгорсуд признал Удальцова виновным в организации массовых беспорядков, он был приговорен к 4,5 года колонии. В августе 2017 года он вышел на свободу.