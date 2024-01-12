Володин попросил прокуроров взять на контроль вопрос теплоснабжения в регионах

Спикер Госдумы отметил, что проблемы появились из-за того, что "в течение девяностых годов, последующее время кто-то приватизировал предприятие, завод, фабрику, вместе с ними котельную"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к прокурорам с просьбой взять на контроль ситуацию с теплоснабжением в субъектах РФ. Об этом он заявил в ходе торжественного заседания в Генпрокуратуре, посвященного Дню работника прокуратуры, передает пресс-служба Госдумы.

"Большинство проблем и обращений в течение первых зимних месяцев поступает на вопросы, связанные с теплообеспечением. <…> К нам обращаются избиратели, мы в свою очередь обращаемся к вам для того, чтобы вы отреагировали и сделали все, чтобы законность восторжествовала, права граждан были защищены", - отметил Володин, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, проблемы с теплоснабжением появились из-за того, что "в течение девяностых годов, последующее время кто-то приватизировал предприятие, завод, фабрику, вместе с ними котельную". "Но при этом не вложили средства в ее модернизацию, не поддерживали должное обслуживание. В итоге страдают люди", - добавил Володин.

Он подчеркнул, что депутатам и прокурорам необходимо повышать эффективность совместной работы. "Вы - правоприменители. Опираясь на ваши выводы, мы можем скорректировать законы, можем инициировать новые для того, чтобы решать проблемы и защищать права граждан. <...> Именно об этом сегодня говорил наш президент. От нас многое зависит в вопросах повышения эффективности органов власти. Мы должны не стоять, не созерцать, а вмешиваться и принимать решения ", - отметил спикер Госдумы, обращаясь к сотрудникам надзорного ведомства.

Он добавил, что Госдума и Генпрокуратура наладили конструктивное взаимодействие, в том числе за 2023 год депутаты направили в органы прокуратуры более 18,5 тыс. обращений и запросов. "Это говорит само за себя - никто не будет писать обращения, если на них не получает ответа. Профессионализм, ответственное отношение к делу - черты наших работников прокуратуры", - отметил Володин. В ходе заседания он вручил сотрудникам ведомства благодарности председателя Госдумы и почетные грамоты. Решение о награждении сотрудников прокуратуры было поддержано всеми фракциями палаты, подчеркнул Володин.