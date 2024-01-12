Президент федерации самбо вручил медаль губернатору Брянской области

Сергей Елисеев и Александр Богомаз также подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев вручил юбилейную медаль за вклад в популяризацию спорта губернатору Брянской области Александру Богомазу на открытии дня региона на Международной выставке-форума "Россия", передает корреспондент ТАСС.

"В прошлом году нашему виду спорта исполнилось 85 лет, и мы выпустили юбилейную медаль. Хочу вручить ее губернатору Брянской области Александр Васильевичу Богомазу за большой вклад в развитие и популяризацию самбо у нас в стране", - сказал Елисеев.

Богомаз и Елисеев также подписали соглашение о сотрудничестве. Губернатор отметил, что в марте в Брянске пройдет Чемпионат России по самбо. Он пригласил всех гостей выставки на соревнования и подчеркнул важность популяризации самбо в стране.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

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