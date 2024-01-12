Попова: заболеваемость ковидом в РФ в семь раз ниже, чем во многих странах Европы

Глава Роспотребнадзора отметила, что общие показатели заболеваемости в стране не стали "более выразительными и яркими"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России сейчас в семь раз ниже, чем в некоторых европейских странах. Об этом журналистам сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Если сравнивать наши цифры с цифрами в других странах, то на сегодняшний день по ковиду <...> у нас заболеваемость в семь раз ниже, чем в целом ряде европейских стран", - сказала она.

Попова отметила, что общие показатели заболеваемости в стране не стали "более выразительными и яркими". "Все наши мероприятия, которые мы проводим, дают нам основание считать, что мы все делаем правильно, ровно потому что цифры не растут", - пояснила она.

По словам главы Роспотребнадзора, Россия является единственной страной, которая тестирует каждого обратившегося за медицинской помощью человека на грипп и ковид за счет бюджетных средств, что позволяет быстро локализовать любое распространение вируса.