Попова назвала странной идею передачу части полномочий Роспотребнадзора Минздраву

Газета "Ведомости" ранее сообщила, что с подобной инициативой выступила общественная организация "Всероссийский союз пациентов"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает странной идею передачи части полномочий ведомства по борьбе с инфекциями Минздраву, так как сейчас система работает отлично. По ее словам, с таким вопросом в Роспотребнадзор никто не обращался.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что с подобной инициативой выступила общественная организация "Всероссийский союз пациентов" (ВСП). Об этом говорится в резолюции, подготовленной по итогам конференции "Эпидемический щит России", прошедшей в рамках Всероссийского конгресса пациентов 22-23 ноября и 21 декабря.

"Мне казалось бы очень странным разрушить сегодня то, чем мы гордимся. Наверное, это не государственный подход. Возможно, это подход людей, которые не имеют знания и представления о том, что есть Роспотребнадзор, что он делает и как это устроено. <...> С нами <...> [вопрос] никто не обсуждал, никто не приходил", - сказала Попова журналистам.

Глава ведомства также отметила, что многие страны сейчас берут пример с России и перестраивают систему управления эпидемиологическими процессами и рисками под систему Роспотребнадзора. "Они создают если не абсолютный аналог, то похожие системы - вертикально интегрированные, подчиняющиеся не какому-то федеральному [ведомству], а подчиняющегося напрямую органу управления страны. Россия имеет свой опыт, имеет свой путь, очень высоко оцененный в международном сообществе", - сказала она.