12 января, 13:01,
обновлено 12 января, 13:15
Пандемия COVID-19

Попова заявила, что ни один из новых штаммов коронавируса за 2023 год не стал опаснее

Глава Роспотребнадзора при этом отметила, что растет число людей, не обращающихся за медицинской помощью, которые продолжают распространять вирусы

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Новые штаммы коронавируса за прошедший год не стали опаснее для человека и не приобрели новых патогенных свойств. Об этом сообщила журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ни один новый штамм - по крайней мере за прошедший год - не обрел новых свойств патогенных, не стал более злым, не стал более опасным для людей", - сказала она.

Однако Попова подчеркнула, что растет "контагиозность", а также количество людей, не обращающихся за медицинской помощью, которые продолжают распространять вирусы. 

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19