В Новгородской области намерены внедрить региональный стандарт креативных индустрий АСИ

По словам губернатора Андрея Никитина, в планах, в частности, развивать региональные бренды

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 января. /ТАСС/. Региональный стандарт креативных индустрий Агентства стратегических инициатив начнут внедрять в Новгородской области. Соглашение об этом подписали генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"Все стандарты, которые разрабатываются Агентством стратегических инициатив, это некая минимальная планка, и все эти документы носят рекомендательный характер. Все регионы на добровольной основе принимают решение о принятии этого стандарта", - сказала журналистам Чупшева по итогам церемонии подписания.

По ее словам, в стандарте креативных индустрий 12 пунктов, охватывающих весь спектр финансовых и нефинансовых инструментов поддержки, среди которых создание региональной опорной организации развития креативных индустрий, их аудит и анализ влияния на экономику, формирование сообщества креативных индустрий, формирование системы подготовки кадров, а также разработка региональных мер поддержки и повышение спроса на продукцию, работы и услуги.

"Это набор лучших практик, набор мер, которые мы будем реализовывать. Поэтому мы идем по правильному пути. Нам хочется, чтобы наши бренды остались не забавными региональными брендами, а росли", - отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Стандарт содержит практики Калининградской области, Москвы, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Тюменской, Ульяновской и в том числе Новгородской областей.

Новгородская область стала одним из первых российских регионов, в котором была создана нормативно-правовая база, направленная на поддержку и развитие креативной экономики.

В 2022 году Стратегию социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года дополнил раздел "Развитие творческих (креативных) индустрий". Принят Закон Новгородской области "О креативных индустриях в Новгородской области".

Поддержка регионов

Также Чупшева рассказала, что число пользователей платформы форума "Сильные идеи для нового времени", проводимого при поддержке Агентства стратегических инициатив, превысило отметку в 400 тыс. человек. В их числе - жители из разных регионов России, которые предлагают свои идеи и делятся успешно реализованными проектами в ключевых сферах развития общества. В соответствии с указом президента России Владимира Путина он стал ежегодным. В первый год удалось собрать 14 768 инициатив и проектов. Ежегодно около 1 тыс. идей получают различные инструменты поддержки от АСИ, партнеров форума, региональных властей.

По ее словам, всего за три года проведения форума на него поступило более 57 тыс. идей. "Все регионы участвуют в этом проекте. Самое важное, что у нас нет победителей, нереализуемых проектов. Очень важно, что эта платформа живет уже даже без нашей модерации, когда заинтересованные федеральные органы, регионы, бизнес, институты развития сами смотрят интересные решения по разным трекам. Кто-то выстраивает самостоятельно партнерство, договариваются от каких-то вещах. Несколько тысяч ежегодно этих идей и проектов реализуется в нашей стране. Это становится работающим механизмом", - уточнила Чупшева.

"Нам самим очень нравится такая новая платформа как форум "Сильные идеи", которая дает возможности любому жителю нашей страны из любой точки предложить свою идею, свой проект, который может лечь в федеральные программы, в стратегию развития страны, региона, города. Поделиться уже своими проектами реализованными, которые имеют доказанную эффективность, чтобы этот проект имел возможность тиражирования или выхода на глобальные рынки", - добавила Чупшева.