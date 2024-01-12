Президентские гранты по итогам первого конкурса 2024 года получат 1 559 НКО

Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что сумма поддержки составит 6,365 млрд рублей

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Более 1 500 социально ориентированных НКО получат гранты на общую сумму 4,365 млрд рублей по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов в 2024 году. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Сейчас мы приняли решение о том, что у нас получают поддержу 1 559 проектов из 84 регионов нашей страны на общую сумму 4,365 млрд рублей. Это только федеральное финансирование, по федеральному конкурсу. Кроме этого, мы приняли решение о выделении еще 2 млрд рублей на поддержку региональных конкурсов. Таким образом, из федерального бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций выделено 6,365 млрд рублей", - сказал он по итогам заседания координационного комитета фонда.

Кириенко сообщил, что на конкурс поступило почти 11 тыс. заявок. Около трети НКО получат поддержку впервые за все 17 конкурсов.

"Проекты, связанные с поддержкой семьи, традиционно занимали пятое-шестое место, они сейчас уверенно вышли на третье место. Первое место - социальная поддержка, второе - здравоохранение. Довольно много проектов, связанных с помощью и реабилитацией ребят, которые получили ранения в СВО", - сказал он.