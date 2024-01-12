В Москве на новогодних праздниках вырос спрос на такси и каршеринг

По данным столичного департамента транспорта, время краткосрочной аренды авто в праздники увеличилось на 7,5 минут

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Спрос на такси и аренду автомобилей вырос в Москве в дни новогодних праздников. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В новогодние праздники вы пользовались услугами такси и сервисами краткосрочной аренды автомобилей чаще, чем за тот же период прошлого года. Аналитики ЦОДД поделились интересными цифрами и фактами. Сервисы краткосрочной аренды авто: спрос вырос на 13%, время аренды увеличилось на 7,5 минут, расстояние поездки в среднем стало больше на 8% (2 км)", - говорится в публикации.

Отмечается, что спрос на такси в новогодние праздники и расстояние поездки увеличились на 5%.