Церковный суд рассмотрит дело протоиерея Уминского заочно при его третьей неявке

Дата заседания пока неизвестна, заявил протоиерей Владислав Цыпин

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Епархиальный суд в случае третьей неявки на его заседание протоиерея Алексия Уминского, запрещенного в служении Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, будет рассматривать дело священника заочно. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя церковного суда Московской городской епархии протоиерей Владислав Цыпин.

11 и 12 января Уминский уже дважды без объяснения причин не присутствовал на заседания епархиального суда, на которые он был вызван.

"При третьей неявке суд будет рассматривать дело заочно", - сказал Цыпин. Он добавил, что ему пока не известно, на какой день назначено третье заседание церковного суда.

Отвечая на вопрос, последуют ли какие-то санкции в отношении Уминского из-за его неявок в суд, собеседник агентства не исключил, что они будут "перекрыты общим решением" суда.

Протоиерей Уминский последние 30 лет был настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах в центре Москвы. 10 января на сайте Московской епархии был опубликован указ патриарха Кирилла от 3 января, в соответствии с которым Уминский "освобождается от несомого послушания (настоятеля - прим. ТАСС) и запрещается в священнослужении до окончания рассмотрения его дела в дисциплинарной комиссии при Епархиальном совете города Москвы".

Ранее в СМИ и Telegram-каналах упоминалась критика Уминским нынешней церковной практики в связи со военной операцией в интервью журналисту Алексею Венедиктову (признан в РФ иноагентом), а также тот факт, что священник отказался читать в храме молитву о Святой Руси, которая по благословению патриарха Кирилла должна ежедневно возноситься за богослужениями. Сам Уминский в беседе с ТАСС отказался комментировать публикации о нем.