Замглавы киевского метрополитена предъявили обвинение в нанесении убытков на $345 тыс.

Обвиняемый, чье имя не называется, согласовал полную оплату вагонов, не поставленных в срок

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Прокуратура Киева предъявила обвинение в нанесении убытков в размере 13,1 млн гривен (около $345 тыс.) замглавы коммунального предприятия "Киевский метрополитен". Как сообщили в Telegram-канале ведомства, обвиняемый, чье имя не называется, согласовал полную оплату вагонов, не поставленных в срок.

"Прокурорами Подольской окружной прокуратуры города Киева предъявлено обвинение одному из заместителей КП "Киевский метрополитен" в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение 2012-2017 годов КП "Киевский метрополитен", используя средства, предоставленные по кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития, подписало договоры с двумя акционерными обществами на производство и поставку вагонов для метро. Вагоны не были поставлены в срок, но чиновник согласовал платежные поручения на их оплату в полном объеме, чем принес предприятию убытки на сумму 13,1 млн гривен, отметили в прокуратуре. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

8 декабря 2023 года шесть станций на синей ветке метро в Киеве закрыли из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. В метрополитене сообщили, что восстановительные работы продлятся около полугода. Планировалось, что в это время движение поездов на поврежденном отрезке пути будет закрыто. Однако 13 декабря на этом участке было запущено челночное курсирование поездов. В конце декабря по той же причине на той же ветке был закрыт еще один участок - между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко". Согласно информации экс-советника мэра Киева Виталия Кличко Максима Бахматова, ремонт закрытых участков может занять от двух до пяти лет.

Полиция Киева проводила следственные действия в компаниях "Киевский метрополитен", "Метрострой" и в структурных подразделениях Киевской горадминистрации. Ее целью правоохранители называли проверку "наличия просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации поврежденного отрезка метро", а также установление ответственных за ЧП.