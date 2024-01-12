Иконописец считает резонным решение Церкви Грузии переписать икону Матроны со Сталиным

Александр Чашкин заявил, что Матрона при жизни не встречалась с Иосифом Сталиным, подтверждений этому нет

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Блаженная Матрона Московская при своей жизни не встречалась с Иосифом Сталиным, реальных подтверждений этому нет, и предписание Грузинской патриархии убрать изображение Сталина с иконы, находящейся в тбилисском соборе, резонно. Такое мнение высказал ТАСС российский художник-иконописец, обладатель Гран-при Первой биеннале христоцентричного искусства (2021 год) Александр Чашкин.

В четверг Патриархия Грузии заявила о том, что хранящаяся в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси икона Матроны Московской, на которой изображен Иосиф Сталин, должна быть переписана тем, кто пожертвовал ее храму. В заявлении отмечается, что нужно "поменять эпизод" со Сталиным, поскольку встреча с ним святой Матроны "из-за недостаточных доказательств не включена в канонические тексты ее жизни". Это событие вызвало в грузинском обществе большой резонанс.

"Иконы переписывать можно, и постановление Грузинской патриархии достаточно значимо. То, что Матрона встречалась со Сталиным, мое личное мнение, - это миф, это ничем не подтверждено", - сказал Чашкин.

Если бы такая встреча произошла, добавил он, подобное изображение советского руководителя в контексте иллюстрации различных фактов из биографии святой на иконе в принципе было бы допустимо.

Церковный публицист и миссионер, преподаватель Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской духовной семинарии иеромонах Макарий (Маркиш) в беседе с ТАСС обратил внимание на то, что в Русской православной церкви нет икон блаженной Матроны с изображением Сталина, поскольку они действительно никогда не встречались. Как отметил священнослужитель, православная иконопись имеет свои каноны (предписания), однако они "гораздо более расплывчатые и, грубо говоря, гораздо менее обязательные, чем, собственно, церковные или богослужебные каноны".