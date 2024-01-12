Песков заявил, что за первые сутки кремлевский сайт о природе набрал 2 млн просмотров

Пресс-секретарь президента рассказал, что сайт будут регулярно пополнять новой информацией

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Кремль доволен первыми результатами работы сайта о заповедниках nature.kremlin.ru, о запуске которого накануне объявил президент РФ Владимир Путин. Только за сутки портал набрал около 2 млн просмотров, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы весьма позитивно оцениваем [первые итоги работы]. У нас уже свыше 45 тыс. заходов, посетителей сайта. Под 2 млн просмотров страниц на этом сайте. Чуть больше шести минут средняя продолжительность пребывания - это много", - рассказал он.

По словам Пескова, посетители интересуются как профессиональными снимками природы, так и кадрами с фотоловушек. В Кремле получают "весьма и весьма позитивные комментарии" о портале, отметил он.

"Много просьб добавить еще заповедников. Конечно, это будет руководством к действию. Будем расширять спектр информации. И, конечно, будем добавлять новые и новые материалы из "ловушек", которые работники природоохранных зон будут каждую неделю собирать и размещать на сайте", - анонсировал пресс-секретарь главы государства.

Сайт nature.kremlin.ru размещен на президентском интернет-портале. Его посетители могут не только увидеть кадры с фотоловушек и видеокамер, но и прочитать про историю национальных парков и заповедников РФ, узнать об их особенностях и современном состоянии. На новом сайте также есть страницы, посвященные специальным президентским программам по защите животных: амурского тигра, дальневосточного леопарда, белого медведя, снежного барса и белухи.

Сам Путин, объявляя о запуске сайта, назвал это еще одним шагом к информированию россиян о флоре и фауне страны, о работе заповедных зон. Президент уверен, что такая информация будет интересна людям.