В 17 российских регионах завершили комплексную модернизацию центров занятости

В 2024 году к проекту подключились еще 12 субъектов РФ, сообщили в Роструде

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Комплексная модернизация центров занятости завершилась в первых 17 российских регионах, в 2024 году к проекту подключились еще 12 субъектов РФ. Об этом сообщается на сайте Роструда.

Центры занятости уже переформатированы в современные кадровые центры "Работа России" в Белгородской, Владимирской, Калужской, Костромской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областях, а также в Пермском крае, республиках Тыва, Удмуртия и Чувашия.

"Это важнейший проект для всей страны. Благодаря ему в 17 регионах все центры занятости переформатированы в современные кадровые центры "Работа России". В этом году к проекту присоединились Иркутская, Архангельская, Калининградская, Воронежская, Ярославская, Саратовская, Псковская области, Камчатский край, Республика Башкортостан и Республика Мордовия, г. Севастополь и Карелия", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Роструда Яна Талбацкого.

Отмечается, что к концу 2024 года заработают 782 новых кадровых центра. Таким образом, в стране будут модернизированы более трети центров занятости населения.

Проект по обновлению центров занятости и переходу на новые стандарты работы начался в 2019 году в рамках нацпроекта "Демография". С 2023 года проект расширился и началась поэтапная модернизация всей системы центров занятости в стране. Реализация проекта позволяет обеспечить соответствие службы занятости постоянно меняющимся требованиям рынка труда, включая прогнозирование потребности в трудовых ресурсах, обеспечение возможности переобучения и профессионального обучения, а также создание карьерных траекторий для работников и специалистов.