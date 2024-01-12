В Херсонской области сообщили, что инсулина в регионе достаточно

На обеспечение людей с сахарным диабетом в 2023 году было выделено 44 млн рублей, заявил председатель правительства Андрей Алексеенко

ГЕНИЧЕСК, 12 января. /ТАСС/. Вопрос нехватки инсулина в Херсонской области был закрыт, на обеспечение людей с сахарным диабетом в 2023 году было выделено 44 млн рублей. Об этом сообщил председатель правительства Андрей Алексеенко.

"Всего у нас почти 3 тыс. таких больных <...>. Им требуется очень и очень многое. Прежде всего, инсулин. Мы полностью закрыли этот вопрос", - написал он в Telegram-канале.

Алексеенко уточнил, что в 2023 году выделено 44 млн рублей на обеспечение людей с этим диагнозом всем необходимым. "Кроме 47 видов инсулина закупили также 11 наименований препаратов, глюкометры и тест-полоски для контроля уровня сахара. При поддержке Минздрава России поставлены и системы непрерывного мониторинга глюкозы", - отметил он.

Алексеенко добавил, что потребовалось также переоснащение всех медучреждений и лабораторий, включая 15-километровую зону, и подготовка медиков. "Конечно, по-прежнему есть проблема нехватки эндокринологов и других узких специалистов. Решаем ее с помощью телемедицинских консультаций с докторами лучших медцентров страны", - резюмировал он.

Председатель правительства подчеркнул, что всю помощь люди получают бесплатно. По решению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо она доступна и тем, кто пока не успел получить российский паспорт.