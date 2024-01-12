На дрейфующую в Арктике станцию "Северный полюс" привезли новогодние подарки

Она находится в экспедиции в Арктике уже 1,5 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Новогодние подарки и посылки со всей страны в рамках проекта "Полярная почта" доставили на первую в мире дрейфующую ледостойкую платформу "Северный полюс", которая находится в экспедиции в Арктике уже 1,5 года. На нее также доставили материалы и научное оборудование, сообщил журналистам директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров.

"На станцию доставлены свежие продукты, расходные материалы, оборудование для научных исследований и самое ожидаемое и важное для полярников - посылки из дома, новогодние подарки и письма с поздравлениями от людей со всей страны. Для многих ученых это уже второй Новый год, который они отметили на станции в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Почти 1,5 года они продолжают масштабные исследования природной среды Арктики", - рассказал Макаров.

В конце 2023 года было принято решение продлить экспедицию до весны 2024 года, поэтому доставка грузов была особенно важна для продолжения работы ученых, почти 80% из которых непрерывно остаются на станции с сентября 2022 года. Для доставки всего необходимого в Северном Ледовитом океане была проведена сложная операция с участием научно-экспедиционного судна "Академик Трешников" и вертолета Ка-32.

На пути к станции "Северный полюс" НЭС "Академик Трешников" попало в шторм в Баренцевом море, а затем медленно преодолело зону однолетнего льда в океане. После этого судну пришлось лечь в дрейф перед кромкой наиболее толстых старых льдов. Подойдя к "Северному полюсу" на максимально возможное безопасное для судна расстояние, полярники доставили грузы на него вертолетом. Вместе с материалами на станцию также привезли трех новых специалистов - руководителя гидрохимической группы, геолога и егеря.

Егерь на станции должен будет отвечать за безопасность ученых в случае появления в зоне работ белых медведей. Как пояснил ТАСС директор ААНИИ Александр Макаров, за время экспедиции уже несколько раз фиксировались случаи захода белых медведей в разбитый на льдине вокруг платформе лагерь. Прямых столкновений медведей с людьми не было, но, бывало, медведи портили палатки и размещенное на льдине оборудование.

Сейчас в Арктике самое холодное время года, в районе дрейфа температура воздуха опускается до минус 35 градусов. Средняя толщина ледового поля составляет около 2 м. Ледовая обстановка в последнее время относительно спокойная: сохраняются отдельные продольные и поперечные трещины шириной на базовом поле, несколько разводий в ближайших окрестностях. За период дрейфа с октября 2022 года экспедиция преодолела около 3 тыс. км. От точки старта экспедиция сместилась на 1,3 тыс. км.

Об экспедиции

Экспедиция "Северный полюс - 41" стала продолжением программы комплексных дрейфующих исследований в высоких широтах Арктики, основанной советскими учеными. Первая в мире полярная научно-исследовательская дрейфующая арктическая станция "Северный полюс" ("Северный полюс - 1") начала работу 21 мая 1937 года. В общей сложности было организовано 40 таких экспедиций.

В 2013 году команду ученых с дрейфующей станции "СП-40" эвакуировали, программа была приостановлена почти на 10 лет. В сентябре 2022 года программа дрейфующих арктических станций была возобновлена на технологически новом уровне - экспедиция проводится при поддержке ледостойкой платформы "Северный полюс".

Первая в мире ЛСП "Северный полюс" предназначена для круглогодичных экспедиций в северных широтах Северного Ледовитого океана, она способна без привлечения ледокола прибывать к месту проведения работ, дрейфовать в акватории до двух лет и возвращаться в порт. Судно рассчитано на 14 человек экипажа и 34 человека научного персонала. Платформа оснащена бортовым научным комплексом из 15 лабораторий, мобильным полевым лагерем для размещения на льдинах.