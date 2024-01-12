В РПЦ сообщили, что икону "Троица" 23 июня переместят в Троице-Сергиеву лавру

До этого дня она будет находиться в храме Христа Спасителя, заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега)

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Икона "Троица" Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя до 23 июня, в День Святой Троицы ее переместят в Троице-Сергиеву лавру. Об этом заявила ТАСС руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

"Действительно, в связи с обращением Святейшего Патриарха и согласно договору, заключенному в декабре 2023 года между лаврой и подворьем храма Христа Спасителя (ХХС), икона находится в ХХС на временном хранении до 23 июня этого года, то есть до праздника Святой Троицы. 23 июня икона будет перемещена в лавру, поскольку икона передана лавре в безвозмездное пользование по соответствующему договору, заключенному между лаврой и Третьяковской галереей 12 июля 2023 года", - сказала Чернега.