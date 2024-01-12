На Кубани проверят факт проведения спектакля для детей с интимными сценами

По результатам рассмотрения будет принято процессуальное решение, сообщили в ГУ МВД региона

КРАСНОДАР, 12 января. /ТАСС. Полицейские в Краснодарском крае проверят выявленную в интернете видеозапись театральной постановки новогоднего спектакля с имитацией интимной сцены, зрителями которого стали несовершеннолетние. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

"В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками ОМВД России по Щербиновскому району выявлена видеозапись театральной постановки новогоднего спектакля с имитацией интимной сцены, зрителями которого стали несовершеннолетние. По данному факту инициировано проведение проверки. По результатам рассмотрения будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.