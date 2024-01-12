В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за 20-градусных морозов

Населению рекомендовали теплее одеваться и соблюдать особую осторожность при нахождении на открытом воздухе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге с вечера 12 января до утра 13 января из-за морозов до -20 градусов и ниже. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

"По информации Росгидрометцентра, с 23:00 12 января до 8:00 13 января на территории Санкт-Петербурга объявлен желтый уровень опасности из-за очень низкой температуры. Местами ожидаются морозы -20 градусов и ниже", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что в дневные часы 13 и 14 января в Петербурге ожидается около -13 градусов мороза.

Жителям и гостям города рекомендовали тепло одеваться и соблюдать особую осторожность при нахождении на открытом воздухе, а также при вождении автотранспорта.