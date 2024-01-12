Обвиняемый в краже 70 млн рублей у Чубайса не признал вину в суде

Адвокат Ильи Сучкова Сергей Шанк заявил, что позиция защиты заключается в том, что это имущество, расположенное на территории ЖК "Переделкино", на самом деле принадлежало не Чубайсу, а швейцарской компании

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Бывший деловой партнер Анатолия Чубайса Илья Сучков не признал вину в краже имущества экс-главы компании "Роснано" на 70 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сучкова Сергей Шанк.

"Сегодня в суде закончили оглашать обвинительное заключение по делу о краже у Чубайса. Сучков не признал вину. Более того, наша позиция в том, что это имущество, расположенное на территории ЖК "Переделкино", на самом деле принадлежало не Чубайсу, а швейцарской компании", - заявил защитник.

По его словам, в деле есть несколько других нестыковок: из материалов неясно, в каком месте и когда было совершено преступление, а из обвинительного заключения невозможно понять, каким из способов оно было совершено.

Чубайс в суде не присутствовал, его интересы представляли адвокаты.

О деле

Уголовное дело было возбуждено подмосковной полицией в 2017 году по заявлению Чубайса о краже имущества из расположенного в деревне Переделки в Одинцовском районе жилого комплекса, куда входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок. Хамовнический суд приступил к рассмотрению дела по существу в июле 2022 года. Сумма ущерба, вменяемого фигурантам, со стадии предварительного следствия до рассмотрения в суде по существу снизилась с 3 млрд до 70 млн рублей. Потерпевшими признаны Чубайс и компания "Тилсок". Экс-гендиректор Роснано вызывался ранее в суд для дачи показаний, но ни на одно судебное заседание он не явился.

Основной фигурант дела - бывший партнер Чубайса Илья Сучков. Он обвиняется в двух эпизодах покушения на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Другие фигуранты - член федерального политического совета ликвидированной в мае 2023 года Верховным судом РФ партии "Парнас" Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОП "Аргус" Алексей Уляхин - обвиняются только в краже.