В Думу внесли проект, разрешающий иностранцам с судимостью служить по контракту

Документом также предлагается установить пресекательный срок - не позднее 1 марта 2024 года

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Тульская облдума внесла в Госдуму проект закона, разрешающий иностранцам с судимостью служить в Вооруженных силах РФ по контракту. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Как отмечается в пояснительной записке, с 24 июня 2023 года установлена возможность заключения контракта о прохождении военной службы для граждан России, имеющих судимость либо совершивших преступления небольшой и средней тяжести.

"Принимая во внимание, что в соответствии с действующим законодательством иностранные граждане также имеют право заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, считаем целесообразным распространить на них аналогичные условия. Кроме того, предлагается установить пресекательный срок - не позднее 1 марта 2024 года. Предлагаемые изменения расширят возможности комплектования Вооруженных сил РФ", - говорится в документе.

Законодательная инициатива была рассмотрена 11 января на внеочередном заседании Тульской облдумы, законопроект был поддержан единогласно.