В Астраханской области прогнозируют 23-градусные морозы

В МЧС предупредили, что в связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов

АСТРАХАНЬ, 12 января. /ТАСС/. В Астраханской области прогнозируют морозы до -23 градусов ночью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По данным информационных ресурсов, во второй половине дня 12 января по северу Астраханской области ожидается понижение температуры до -12 градусов. В течение суток 13 января по области температура воздуха ночью составит от -13 до -18 градусов, по северной половине области - от -18 до -23 градусов, днем до 16 градусов мороза, по югу до -8 градусов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Астрахани 13 января температура воздуха ночью составит до -15 градусов, в дневные часы - до -12 градусов.

В связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, нарушения правил эксплуатации газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушение правил пожарной безопасности, добавили в пресс-службе.

С 9 января в Астраханской области наблюдается резкое похолодание с морозами до 15 градусов, снегопадами и гололедицей. 12 января похолодание сменилось резким потеплением: температура воздуха в дневные часы достигала отметки в +5 градусов.