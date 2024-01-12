В Новгородской области открыли модельный банк еды

К оказанию продуктовой помощи нуждающимся жителям региона привлекли более 300 волонтеров

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 января. /ТАСС/. Модельный банк еды открыли в Новгородской области, работа по его созданию началась с подписания соглашения между фондом "Русь" и губернатором Новгородской области. Проект направлен на оказание продуктовой помощи нуждающимся жителям региона, сообщила президент благотворительного фонда "Банк еды "Русь" Юлиа Назарова в рамках заседания комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика", которое прошло в Великом Новгороде.

"Сегодня мы ездили, открывали наш распределительный центр [банк еды] в Новгородской области. Мы накопили значительный опыт, чтобы запустить социальную франшизу. По сути, это такой инструмент, который будет позволять максимально быстро и в короткие сроки минимальными ресурсами запускать банки для региона", - сказала Назарова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства области, команда регионального отделения банка еды "Русь" состоит из трех сотрудников: руководитель отделения, специалист по работе с волонтерами и служебный работник склада. Благодаря организации межведомственного взаимодействия и при участии комитета по молодежной политике Новгородской области к работе привлекли более 300 волонтеров. Банк еды помогает семьям с детьми в трудной жизненной ситуации (это могут быть многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, неполные, семьи с приемными/усыновленными детьми), одиноким пенсионерам, людям, попавшим в ЧС (в том числе беженцам). Для того чтобы получить помощь фонда, необходимо обратиться в отделение банка еды лично, предоставить перечень необходимых документов, подтверждающих льготную категорию.

"К оказанию помощи привлечены не только крупные федеральные сети и товаропроизводители, но и местные организации. Заключено два договора товарного пожертвования с местными организациями, три договора находятся в стадии подписания", - отметили в правительстве региона.

Благотворительный фонд Банк еды "Русь" - первая фудшеринговая организация и самый крупный банк еды в России. Компании-производители, магазины, кафе и сельхозпредприятия пополняют банк еды продуктами и товарами первой необходимости, которые фонд бесплатно передает нуждающимся людям. Тем самым банк еды снижает социальную напряженность и помогает компаниям рационально использовать ресурсы.