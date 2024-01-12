В Петербурге перекроют въезд на Южном участке ЗСД в ночь на 15 января

Ограничения вводят в связи со строительством Витебской развязки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Въезд на Южном участке ЗСД перекроют в Петербурге в ночь с 14 на 15 января в связи со строительством Витебской развязки. Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Магистраль Северной столицы" (концессионер и оператор диаметра).

"В связи с производством работ по строительству Витебской развязки с 23:00 14 января до 06:00 15 января закрывается въезд на ЗСД с Благодатной улицы в сторону набережной реки Екатерингофки. Информация об ограничениях движения будет доводиться с помощью установки специальных знаков и информационных щитов, выводиться на табло и знаки переменной информации. Места производства работ будут обозначены специальными сигнальными средствами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также попросили водителей строго следовать требованиям правил дорожного движения и предписаниям дорожных знаков и указателей, проявлять особое внимание при движении и выбирать скорость, позволяющую полностью контролировать движение транспортного средства.

Ранее в связи со строительством Витебской развязки ЗСД перекрывали на Южном участке в ночь с 24 на 25 декабря, также с 22 на 23 декабря было ограничено движение по полосам.

ЗСД - платная внутригородская многополосная скоростная магистраль Петербурга протяженностью 46,6 км. Она была построена и эксплуатируется на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, подписанном с Санкт-Петербургом. Это первая современная платная дорога в России. Количество транзакций здесь достигает более 100 млн за год и до 400 тыс. в сутки.