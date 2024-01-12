Для поликлиник Москвы утвердили новые правила общения с пациентами

В рекомендациях столичного департамента здравоохранения прописано, как должен проводиться прием, какие вопросы необходимо задавать пациенту, а также какие фразы в общении стоит или не стоит употреблять

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Новые правила общения с пациентами утверждены в поликлиниках Москвы для улучшениях их работы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

"Чтобы повысить доверие между врачами и пациентами, нужна новая культура общения. Мы начали ее формирование с внедрения нового московского стандарта поликлиник. Более двух лет врачебное сообщество совместно с пациентами вырабатывало правила взаимного уважения, - говорится в сообщении. - А чтобы поликлиники начали внедрять их в ежедневную работу каждого врача, департаментом были разработаны, утверждены приказом рекомендации и доведены до каждого учреждения. В них прописано, как должен проводиться прием, какие вопросы необходимо задавать пациенту, даже какие фразы в общении стоит или не стоит употреблять".

В департаменте здравоохранения рассказали о поступлении жалоб со стороны пациентов на формальное, не всегда уважительное отношение врачей. При этом сами специалисты также жалуются на неуважительное поведение пациентов.

Для того чтобы оценить новые правила и уровень их соблюдения, более половины руководителей московских поликлиник обратились в ведомство с просьбой проводить выборочный обезличенный аудиомониторинг, инициатива была поддержана властями города.

"Аудиозапись приема является обезличенной и конфиденциальной, хранится без привязки к конкретному приему и не позволяет идентифицировать конкретного пациента или врача. Соответственно, содержание такой аудиозаписи не является врачебной тайной", - добавляется в сообщении.

Записи будут храниться не более месяца, а обеспечивать выборочный аудиомониторинг внутри каждой поликлиники будет сотрудник, который закреплен главным врачом. Он будет оценивать, какие типовые ошибки в проведении приемов или коммуникации с пациентами допускаются, а также формировать рекомендации для своего коллектива.