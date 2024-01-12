В NASA назвали 2023 год самым жарким за всю историю наблюдений

По данным ученых, самым жарким месяцем оказался июль, когда средняя температура составила около 1,4 градуса Цельсия, что стало рекордным показателем с момента начала наблюдений в 1880 году

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Прошедший 2023 год стал самым жарким на планете за всю историю наблюдений. К такому выводу пришли ученые Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Средняя температура поверхности Земли в 2023 году была самой теплой за всю историю наблюдений. Средняя температура в прошлом году составила примерно 1,2 градуса по Цельсию", - указано в заявлении управления. Самым жарким месяцем 2023 года оказался июль, когда средняя температура составила около 1,4 градуса Цельсия, что стало рекордным показателем с момента начала наблюдений в 1880 году. С июня по декабрь были зафиксированы рекордно теплые температурные показатели в истории для каждого месяца.

"Отчеты NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований о мировой температуре подтверждают то, что миллионы людей пережили в прошлом году: мы сталкиваемся с климатическим кризисом", - заявил директор NASA Билл Нельсон.

В документе отмечается, что тенденция мирового потепления, по мнению ученых, вызвана деятельностью человека, выбросами ископаемого топлива и загрязнением окружающей среды, а также ежегодными или многолетними природными явлениями, такими как климатический феномен Эль-Ниньо и извержения вулканов.