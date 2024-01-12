Минюст признал Бориса Акунина и издание "Холод" иноагентами

В список также включили создателя Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина, обозревателя "Новой газеты" Александра Минкина и бывшего муниципального депутата из Марий Эл Антона Соколова

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Минюст РФ внес в реестр иноагентов писателя Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, внесен в реестр террористов и экстремистов) и интернет-издание "Холод". Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Г. Ш. Чхартишвили выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных сил Российской Федерации. Принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины. Участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В список также включили создателя Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина, обозревателя "Новой газеты" Александра Минкина и бывшего муниципального депутата из Марий Эл Антона Соколова.