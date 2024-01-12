Корреспондент ТАСС стал лауреатом премии "Золотое перо Дагестана"

Награду получил Гянжеви Гаджибалаев

МАХАЧКАЛА, 12 января. /ТАСС/. Собственный корреспондент информационного агентства ТАСС в Дагестане Гянжеви Гаджибалаев стал лауреатом премии "Золотое перо Дагестана". Награждение состоялось в пятницу в Махачкале, передает корреспондент ТАСС.

Награду в номинации "Электронные СМИ" получил Гаджибалаев, регулярно освещающий события как в республике, так и за ее пределами, в том числе с выездом в зону специальной военной операции. Награду вручил руководитель агентства печати и информации региона Абдуразак Джамалутдинов.

"Я, конечно, благодарен за такую высокую оценку. Это в первую очередь результат всей команды ТАСС. Подобное внимание и поощрение и в дальнейшем вдохновит нас на более качественное выполнение наших обязанностей", - отметил Гаджибалаев.

Лауреатами премии "Золотое перо Дагестана" также стали республиканская газета "Дагестанская правда", телеканал ННТ, ГТРК "Дагестан" и региональный этномедиахолдинг "Дагестан".

Ранее Гаджибалаев указом президента страны Владимира Путина был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Премия "Золотое перо Дагестана" присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу, гражданскую позицию и авторитет среди коллег. Ежегодно ее присуждают журналистам, представляющим печатные СМИ, электронные СМИ, телевидение и радио.