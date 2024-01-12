Такер Карлсон заявил о смерти удерживаемого СБУ журналиста Лиры в украинской тюрьме

Он находился в тюрьме из-за критики правительств президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, рассказал телеведущий

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Журналист с гражданством Чили и США Гонсало Лира, которого удерживала Служба безопасности Украины (СБУ), погиб в заключении. Об этом сообщил американский телеведущий Такер Карлсон со ссылкой на отца Лиры.

"Гонсало Лира-старший рассказал, что его сын умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, в которой он находился из-за критики правительств [президента Украины Владимира] Зеленского и [президента США Джо] Байдена", - написал Карлсон на своей странице в X (ранее Twitter).

Карлсон добавил, что несмотря на американское гражданство Лиры, администрация США "явно поддерживала его заключение и пытки".

В субботу Илон Маск обратился к украинскому президенту с просьбой объяснить арест и содержание Лиры под стражей. Свое мнение по этой теме Маск высказал в ответ на публикацию в X Такера Карлсона, который заявлял, что Лиру "пытали в украинской тюрьме за критику Владимира Зеленского".

Весной Россия призывала мировое журналистское сообщество выступить в защиту похищенного СБУ Лиры и потребовать его немедленного освобождения. СБУ задержала блогера в Харькове в мае. Его обвинили в поддержке спецоперации на Украине.

СБУ утверждает, что журналиста арестовали с возможностью внесения залога, но после его внесения Лира нарушил закон и якобы попытался сбежать из страны через пункт пропуска на границе с Венгрией на собственном мотоцикле. По последним данным, Лира находился в СИЗО города Харькова, ожидая начала рассмотрения дела в суде, назначенного на 12 и 21 декабря.