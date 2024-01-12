Роспотребнадзор рекомендовал использовать маски при транспортировке больных ковидом

Заболеваемость COVID-19 в РФ за первую неделю 2024 года снизилась на 56,4%, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендовал руководителям региональных органов здравоохранения обеспечить перевозку в стационар пациентов с подозрением на вирусные заболевания, в том числе ковид и грипп, в масках. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, изменения вносятся в постановление "О мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2023-2024 годов".

"Дополнить абзацем следующего содержания: перевозку санитарным транспортом в стационар больных и лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), грипп, острую респираторную инфекцию при условии использования перевозимыми лицами, а также сопровождающим персоналом, включая водителей, средств индивидуальной защиты органов дыхания (при отсутствии противопоказаний)", - говорится в тексте документа.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что заболеваемость ковидом в РФ за первую неделю 2024 года снизилась на 56,4%, а число госпитализаций сократилось на 49% по сравнению с последней неделей 2023 года.