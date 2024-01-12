В Белгороде после обстрелов восстановили около 3,2 тыс. кв. м остекления в домах

Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, до конца января планируется завершить установку сложных алюминиевых витражных окон на улице Парковой

ТАСС, 12 января. Около 3,2 тыс. кв. м остекления восстановили в многоквартирных и частных домах в Белгороде, получивших повреждения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины с 29 декабря 2023 года, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков по итогам визита в регион секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака.

"Всего с 29 декабря в городе было повреждено 1,11 тыс. жилых помещений. Из них 947 квартир в 105 многоквартирных домах и 153 индивидуальных жилых домах. На сегодняшний день 3 169 кв. м остекления уже восстановлено, чуть больше 1 тыс. кв. м в работе. До конца этой недели планируем завершить весь объем работ по восстановлению балконов в многоквартирных домах и окон в частном секторе. А до конца января завершим установку сложных алюминиевых витражных окон на улице Парковой - заказали их у производителей", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Строители продолжают ремонт кровель и параллельно проводят внутренние отделочные работы. В доме №63а на Народном бульваре восстановительные работы находятся на завершающем этапе. Подрядная организация усилила несущие конструкции подвальной части дома и жилого помещения, которое больше всего получило повреждения от взрыва.

"В перечне Минстроя на восстановлении находятся 23 объекта федеральной, областной и муниципальной собственности. Сегодня завершены работы на 18 объектах. Продолжаются работы в Центре народного творчества и лицее №9", - добавил Гладков.