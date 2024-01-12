В Сочи из-за непогоды ограничили движение транспорта на дороге к горе Большой Ахун

На Кубани объявили пять штормовых предупреждений

СОЧИ, 12 января. /ТАСС/. Временное ограничение движения транспорта в связи с обильным снегопадом ввели на дороге к горе Большой Ахун в Сочи. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Краснодарскому краю.

"В Сочи в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде обильного снегопада для обеспечения безопасности дорожного движения Госавтоинспекцией города Сочи принято решение о временном ограничении движения транспорта по дороге на Большой Ахун", - говорится в сообщении.

В Краснодарском крае действуют пять штормовых предупреждений. Синоптики прогнозировали до 13 января дождь с мокрым снегом, гололед, заморозки, ветер с порывами до 30 м/с, в горах Сочи на высоте от 1 тыс. м над уровнем моря сохранится угроза схода лавин.