Дочь поэта Рубинштейна опровергла информацию о его смерти

По ее словам, он находится в реанимации

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Дочь поэта Льва Рубинштейна Мария опровергла информацию о его смерти, сообщили в Telegram-канале Shot.

"Дочь Льва Рубинштейна отрицает смерть своего отца: Мария рассказала Shot, что он жив и сейчас находится в реанимации Склифа, за его жизнь продолжают бороться врачи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что журналистка Виктория Ивлева, которая первая в соцсетях сообщила о смерти поэта, отказалась от комментариев и бросила трубку. Позднее она удалила свой пост о смерти поэта в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее сообщалось, что поэт госпитализирован в крайне тяжелом состоянии после того, как его сбила машина на пешеходном переходе на северо-востоке Москвы.

Лев Рубинштейн - российский поэт, публицист, член Союза писателей России. Лауреат литературной премии "НОС-2012" за книгу "Знаки внимания".