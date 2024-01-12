В Новгородской области энергетики восстановили основную сеть после непогоды

Без света оставались более 8 тыс. человек

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 января. /ТАСС/. Энергетики восстановили основную сеть: 3 120 км линий электропередачи и включили 1 958 трансформаторных подстанций в Новгородской области после циклона со снегопадом и сильным ветром. Об этом сообщает пресс-служба "Россети Северо-Запад".

"Россети Северо-Запад" восстановили основную сеть в Новгородской области после циклона со снегопадом и сильным ветром. Специалисты продолжают работу по локальным заявкам потребителей. Новгородский филиал "Россети Северо-Запад" остается в особом режиме. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме", - отмечается в сообщении.

Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что без электроснабжения находились более 8 тыс. человек. Дополнительно в регион направили более 20 бригад энергетиков.

Специалисты сняли с линий электропередачи 2 543 дерева, задействовали более 40 бригад.