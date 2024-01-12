В Пскове окажут помощь выдворенному из Латвии 82-летнему пенсионеру

Мужчину встретят на границе, сообщил глава региона Михаил Ведерников

ПСКОВ, 12 января. /ТАСС/. Власти Псковской области окажут социальную и медицинскую помощь 82-летнему пенсионеру Борису Каткову, который был выдворен с территории Латвии под предлогом угрозы национальной безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

"Сегодня поступила информация, что власти Латвии приняли решение о выдворении из страны 82-летнего пенсионера Бориса Каткова. Якобы он представляет опасность национальной безопасности. На самом деле, полная ерунда. Просто очередное проявление русофобии и слабоумия. Дали час на сборы и как "преступника" сопроводили до границы. Мы уже определились, куда Бориса Григорьевича отвезем. А дальше пообщаемся, поймем, какие планы. В любом случае Псковская область его с удовольствием примет. Мы своих не бросаем", - сказал Ведерников.

По поручению главы региона руководитель аппарата правительства Псковской области вместе с представителями комитетов по соцзащите и здравоохранению уже выехал на границу. "Встретят Бориса Григорьевича, проведут первичный медицинский осмотр. В случае необходимости окажем всю медицинскую помощь", - отметил губернатор.