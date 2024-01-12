Филипп Киркоров перечислил 5 млн рублей благотворительной организации в Белгороде

Деньги намерены направить на закупку пособий, материалов для занятий и оборудование актового зала, а также мебели для здания учреждения "Синяя птица", которое получило повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ

ТАСС, 12 января. Российский певец Филипп Киркоров перечислил 5 млн рублей на счет благотворительной организации в Белгороде "Синяя птица", здание которой получило повреждения в результате обстрелов Вооруженных сил Украины, сообщили в общественной организации.

"Нам пришло еще одно пожертвование 2,6 млн рублей от Филиппа Бедросовича. Мы сможем закупить нужную мебель и сделать наш центр удобным и комфортным", - говорится в сообщении. Накануне организация получила перевод от артиста на сумму в 2,4 млн рублей.

Эти средства организация, здание которой получило повреждения в результате обстрела Вооруженных сил Украины 30 декабря 2023 года, направит на покупку пособий, материалов для занятий и оборудование актового зала, необходимой мебели.

"Синяя птица" - благотворительная организация, основанная в Белгородской области для помощи семьям с детьми с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. В результате обстрелов 30 декабря 2023 года Вооруженными силами Украины в здании организации зафиксировали различные повреждения.