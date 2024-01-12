МЧС распространило экстренное предупреждение по Москве

В столице ожидается до минус 30 градусов

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Мороз до минус 30 градусов ожидается ночью и утром субботы в Москве, соответствующее экстренное предупреждение распространил столичный главк МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ночные и утренние часы 13 января местами в Москве ожидается сильный мороз минус 30°С", - говорится в сообщении.

В МЧС рекомендовали не греться дома импровизированными обогревателями, не перегружать ими электросеть. На улицу необходимо одеваться по погоде, лучше всего в многослойную одежду, не оставляя открытых участков кожи. Придя с улицы не пить сразу же горячие напитки и не принимать горячий душ.