Москвичам рекомендовали сократить время пребывания на улице из-за мороза

В столице прогнозируют до минус 30 градусов

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Власти Москвы попросили горожан в период мороза, который ожидается текущей ночью и утром, сократить время пребывания на улице. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

Здесь также напомнили, что по вопросам теплоснабжения граждане могут обращаться на "горячую линию" ПАО "МОЭК", в единый диспетчерский центр, а также непосредственно в свои управляющие компании.

По словам заммэра Петра Бирюкова, в условиях ожидаемого мороза городские службы продолжают работать в усиленном режиме. "Под особым контролем - функционирование систем жизнеобеспечения, на круглосуточном дежурстве находятся диспетчерские службы, аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, подготовлены источники аварийного энергоснабжения", - сказал Бирюков, слова которого цитирует официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

Между тем, в мегаполисе до 14:00 мск действует оранжевый уровень погодной опасности, связанный как раз с морозом до минус 30 градусов. Пока до такой отметки столбики термометров в самой столице еще не опустились, но в Клину метеостанция около 01:00 мск уже зафиксировала 30-градусный мороз. На главной московской метеостанции, расположенной на ВДНХ, воздух остыл до минус 19,8 градуса, в Тушино и Красногорске - до минус 20 градусов, в Солнечногорске фиксируется 24,2 градуса ниже нуля, в районе Истры - минус 25,7 градуса.

В столичном управлении МЧС России, в свою очередь, рекомендовали не использовать для обогрева в домах импровизированные обогреватели и не перегружать ими электросеть. На улицу же необходимо одеваться по погоде, лучше всего в многослойную одежду, не оставляя открытых участков кожи. Придя с улицы не пить сразу же горячие напитки и не принимать горячий душ.

По прогнозам Гидрометцентра РФ, днем в субботу в Москве будет минус 17-19 градусов, по области до минус 21 градуса. Ветер ожидается юго-западный 4-9 м/с, на дорогах гололедица.