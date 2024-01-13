Эксперт рассказал о распространенных факторах риска развития рака

Профессор, доктор биологических наук Михаил Красильников отметил, что на возникновение онкологических заболеваний существенно влияют ультрафиолетовое излучение, ожирение, малоподвижный образ жизни и вредные привычки

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Интенсивное ультрафиолетовое излучение остается мощным фактором риска развития онкологических заболеваний. На рост числа выявленных случаев рака также влияет и ожирение, сообщил ТАСС профессор, доктор биологических наук, директор НИИ канцерогенеза "НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина" Минздрава России Михаил Красильников.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что американские врачи отметили активное распространение рака среди молодых людей по всему миру. Прежде всего, речь идет о Северной Америке, Западной Европе и Австралии. По сведениям издания, число выявленных больных раком возрастом до 50 лет выросло на 12,8% за 19 лет наблюдений (2000-2019 годы).

"Мощным фактором риска остается интенсивное ультрафиолетовое излучение - не случайно в числе стран, демонстрирующих и общий рост числа онкологических заболеваний, и "помолодение" рака, значится Австралия. Количество солнечного света, попадающего на землю Австралии, намного выше, чем в Европе, и это создает благоприятные условия для роста заболеваемости раком кожи и меланомой. Но и за пределами этого континента длительное и неосторожное пребывание на солнце становится фактором онкориска", - заметил Красильников.

Он предположил, что значения, которые приводит издание, могут быть связаны с множеством факторов. Прежде всего, это развитие методов диагностики и распространение скрининговых программ, позволяющих выявлять онкозаболевания на этапе их формирования, пояснил Красильников. Он добавил, что все больше людей среднего возраста участвуют в таких программах, поскольку понимают, что чем раньше удается выявить онкозаболевание, тем больше шансов выйти в устойчивую многолетнюю ремиссию и сохранить качество жизни.

"Однако нельзя сбрасывать со счетов и факторы риска развития онкологических заболеваний, связанные с современным образом жизни. Это и курение, и гиподинамия. Одно дело, когда в середине прошлого века молодые люди занимались в основном физической работой. В наше время вектор поменял направление: у большинства сидячая работа, мы ведем малоподвижный образ жизни. Свою лепту в увеличение количества выявленных случаев рака вносит и несбалансированное питание и, как следствие, ожирение, которое является фактором риска множества онкологических заболеваний, в том числе колоректального рака, рака молочной железы, почек, поджелудочной железы, рака тела матки, желчного пузыря и аденокарциномы пищевода", - подчеркнул Красильников.

Он добавил, что перечисленные факторы в той или иной степени могут повлечь развитие злокачественного процесса не только у лиц молодого возраста - их воздействию подвержены все. "Но нельзя забывать, что в наших силах сократить влияние некоторых из них: научно доказано, что корректировка образа жизни и отказ от вредных привычек помогают сократить риск развития онкологических заболеваний у людей всех возрастных категорий", - заключил Красильников.