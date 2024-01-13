Жена кандидата оппозиции Тайваня пошутила, что перед выборами он сильно храпел

Сам Кэ Вэньчжэ заявил, что у него оптимистичный настрой и много планов

ГОНКОНГ, 13 января. /ТАСС/. Жена кандидата от оппозиционной центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ рассказала, что в ночь перед выборами он крепко спал и сильно храпел.

Оппозиционный кандидат вместе со своей женой Чэнь Пэйци (также известна как Пегги Чэнь) пришел проголосовать на один из избирательных участков в Тайбэе к началу его работы. "Председатель, наверное, спал очень хорошо, настолько, что храпел. Видимо, спал очень крепко", - приводит слова жены политика тайваньский телеканал TVBS.

Сам он в короткой беседе с представителями СМИ заявил, что у него оптимистичный настрой и много планов, а "погодка [в день выборов] могла быть и получше": утром в некоторых районах Тайваня температура воздуха упала до довольно низкой для этого региона температуры около 6 градусов Цельсия. На вопрос журналистов о том, носит ли он с собой какой-либо счастливый талисман, Кэ Вэньчжэ, который в прошлом был хирургом, пошутил, что у врачей западной медицины нет таких привычек.

На Тайване 13 января проходит голосование на выборах главы администрации острова и депутатов Законодательного юаня (высший законодательный орган). За этот пост борьбу ведут три кандидата: 64-летний Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии, 66-летний Хоу Юи от оппозиционного Гоминьдана и 64-летний Кэ Вэньчжэ от центристской Тайваньской народной партии. Фаворитом предвыборной гонки по итогам последних опросов считается Лай Циндэ.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.