В Якутии нормы среднегодовой температуры воздуха возросли на 1,4 градуса

Этот показатель зафиксировали за период с 1991 по 2020 год, сообщили в Институте мерзлотоведения Сибирского отделения РАН

ЯКУТСК, 13 января. /ТАСС/. На 1,4 градуса увеличились нормы среднегодовой температуры воздуха в Якутии за период с 1991 по 2020 год по сравнению с предыдущим 30-летним. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник лаборатории геотермии криолитозоны Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН Юрий Скачков.

"Мы рассчитали новые климатические нормы среднегодовой температуры воздуха и годовой суммы осадков для 97 метеостанций Якутии за период 1991-2020 годов. На всех станциях среднегодовые нормы температуры воздуха повысились по сравнению со старыми (1961-1990 годы). Изменения составили от 0,7 до 2 градусов. В среднем для Якутии нормы выросли на 1,4 градуса", - сказал Скачков.

Самые высокие отмечены в Витиме (минус 4 градуса) и Ленске (минус 4,9 градуса), а самые низкие в Делянкире (минус 15,3 градуса) и Оймяконе (минус 14,9 градуса), добавил он.

Как уточнил собеседник агентства, под понятием "норма" в климатологии чаще всего выступает средняя многолетняя величина: средняя суточная, месячная, годовая температура воздуха, среднее месячное или годовое количество осадков.

Скчков напомнил, что с 1 июля 2022 года подведомственные учреждения Росгидромета перешли на использование в оперативно-производственной практике климатических норм, рассчитанных за 1991-2020 годы. Ранее базовым являлся период 1961-1990 годов. По регламенту Всемирной метеорологической организации (ВМО) период осреднения значений метеорологических параметров для получения норм составляет 30 лет.