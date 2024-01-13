В Москве ожидаются гололедица и до 19 градусов мороза

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков, гололедица и до минус 19 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от минус 19 до минус 17 градусов. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до минус 26 градусов, ожидается гололедица.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от минус 21 до минус 16 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до минус 27, а местами до минус 30 градусов.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности действует в Москве и области до 13:00 из-за гололедицы.