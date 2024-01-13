В Грузии для фур закрыли ведущую к границе с Турцией дорогу

Такая мера обусловлена неблагоприятными метеоусловиями

ТБИЛИСИ, 13 января. /ТАСС/. Участок дороги Хашури - Ацкури, ведущей в Грузии к городу Вале на границе с Турцией, закрыт для прицепного и полуприцепного автотранспорта из-за снегопада. Об этом сообщил департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

"Из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и ограниченной видимости запрещено передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта по автомобильной дороге международного значения Хашури - Ахалцихе - Вале", - говорится в сообщении.

Также ведомство сообщило о закрытии для большегрузов участка в районе перевала Накерала дороги Кутаиси - Ткибули - Амбролаури, соединяющей регионы Имерети и Рача-Лечхуми.