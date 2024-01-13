Столбики термометров в Московском регионе вновь опустились ниже 32 градусов

Самой холодной точкой на карте столицы и области стал город Клин

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Мороз, вновь пришедший в Московский регион, окреп минувшей ночью до 32 градусов. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра РФ.

В частности, самой холодной точкой на карте столицы и области стал город Клин, метеостанция в котором зафиксировала минус 32,2 градуса. В Москве же, где синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за тридцатиградусных холодов, воздух остывал до минус 23,7 градуса - такие данные передавала главная метеостанция, расположенная на ВДНХ. В районе гостиницы "Балчуг" в самом центре города столбики термометров не опускались ниже отметки в минус 19 градусов.

Тем временем оранжевый уровень погодной опасности продолжает действовать до 14:00 мск субботы. Власти города попросили жителей в период сильного мороза сократить время пребывания на улице, а специалисты управления МЧС РФ - не использовать для обогрева домов импровизированные обогреватели и не перегружать ими электросеть, одеваться на улицу по погоде, а придя с мороза, не пить сразу же горячие напитки и не принимать горячий душ.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что коммунальные службы мегаполиса продолжают работать в усиленном режиме, под особым контролем у них - функционирование систем жизнеобеспечения. Он заверил, что на круглосуточном дежурстве находятся диспетчерские службы, аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, подготовлены источники аварийного энергоснабжения.

По прогнозам Гидрометцентра РФ, днем в субботу в Москве будет минус 17-19 градусов, по области - до минус 21 градуса. Ветер ожидается юго-западный 4-9 м/с, на дорогах гололедица. В ночь на воскресенье, 14 января, то есть на Старый Новый год, синоптики ожидают в столице минус 24-26 градусов, по области - до минус 27 градусов, а местами до минус 30.