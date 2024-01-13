Чернышенко: роль российских СМИ стала особо значимой на фоне информационной войны

По словам вице-премьера, федеральные и региональные средства массовой информации выполняют не только важную информационную, но и просветительскую функцию

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Роль российских СМИ за последние два года стала особо значимой на фоне масштабной информационной войны. Такое мнение выразил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в поздравлении с Днем российской печати.

"За последние два года, когда недружественные страны развязали против России масштабную информационную войну, роль СМИ стала особо значимой. Именно журналисты, корреспонденты и редакторы телевизионных каналов, печатных изданий и информационных агентств оперативно и достоверно рассказывают о том, что происходит в стране и мире. Дают верные ориентиры в стремительно меняющемся информационном поле, ограждают аудиторию от потока фейковых новостей. Это настоящие профессионалы своего дела, чью работу ценят люди", - сказал вице-премьер.

Отдельно он поблагодарил военкоров, которые "находятся на передовой и ежедневно рискуют жизнью", чтобы освещать местные события. "Редакции региональных СМИ собрали и отправили в зону проведения СВО и новые регионы тысячи тонн гуманитарной помощи", - добавил зампред правительства.

Кроме того, по его словам, федеральные и региональные СМИ выполняют не только важную информационную, но и просветительскую функцию. Например, публикуют материалы для патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, популяризируют традиционные семейные ценности и здоровый образ жизни. "Правительство поддерживает средства массовой информации, в том числе финансируя их социально значимые проекты. Поздравляю всех причастных к профессии с праздником. Крепкого здоровья, успехов, вдохновения и неуклонного роста аудитории", - заключил Чернышенко.

День российской печати отмечается 13 января.