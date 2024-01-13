Водоснабжение курортной Гагры полностью восстановили

На время отсутствия воды в трубах воду населению поставляли водовозами

СУХУМ, 13 января. /ТАСС/. Специалисты устранили аварию и полностью восстановили водоснабжение Гагры, прерванное 10 января из-за выхода из строя высоковольтной линии на подстанции, питающей электроэнергией насосные станции "Репруа-1" и "Репруа-2". Об этом ТАСС сообщили в администрации Гагрского района.

"С помощью передвижной лаборатории, прибывшей из Сухума в Гагру, было установлено место аварии под землей. Вечером в пятницу эту аварию устранили, запустили насосную станцию и уже с утра субботы водоснабжение восстановлено по всему городу", - сказал заместитель главы администрации Адамур Цишба.

Без воды с 10 января оставался почти весь город Гагра, в котором проживают до 12 тыс. человек. На время отсутствия воды в трубах воду населению поставляли водовозами.

Гагра получает воду из самой короткой реки в мире - Репруа, которая питается водами самой глубокой пещеры мира Крубера-Воронья. Длина Репруа - 18 метров, а ее постоянная температура не превышает 11 градусов.