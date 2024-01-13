Володин поздравил журналистов с Днем российской печати

Спикер Госдумы отметил большой вклад СМИ в развитие общества

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Средства массовой информации обозначают проблемы, которые волнуют людей, и вносят большой вклад в развитие общества. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя журналистов с Днем российской печати.

"СМИ объективно и правдиво освещают информацию. Вносят большой вклад в развитие общества. Обозначают проблемы, которые волнуют людей", - сказал Володин, слова которого приводятся на официальном сайте Госдумы.

Володин отдельно отметил работу военных корреспондентов. "Рискуя жизнью, они выполняют свой профессиональный долг", - добавил он.

Спикер Госдумы пожелал всем представителям журналистского сообщества счастья, здоровья и творческих успехов.