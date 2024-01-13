В Москве голосовой помощник принимает около половины всех звонков 10 горячих линий

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, искусственный интеллект активно используется в здравоохранении

ТАСС, 13 января. Искусственный интеллект (ИИ) внедряется в Москве на протяжении 10 лет, например голосовой помощник принимает около половины всех звонков на 10 горячих линиях. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Технологии искусственного интеллекта внедряем в Москве уже 10 лет. Одна из первых - голосовой помощник общегородского контакт-центра. Сейчас он принимает около половины всех звонков на 10 горячих линиях. Дает справки, фиксирует показания счетчиков, уточняет готовность документов, оформляет заявки на вызов мастера и другое", - написал Собянин.

По его словам, ИИ активно используется в здравоохранении. От записи на прием и диагностики до лечения и наблюдения после него. Сервисы ИИ анализируют результаты флюорографии, маммографии, рентгенографии, КТ, МРТ и выявляют мельчайшие отклонения.

Высокие технологии контролируют также и ситуацию на дорогах. Только на МКАД работают 770 камер видеоаналитики и автоматически фиксируют 13 типов опасных ситуаций. Среди них - аварии, движение по встречной полосе, люди или животные на проезжей части, задымление, выпавший груз. Аналогичная система есть на московских скоростных диаметрах, добавил мэр.